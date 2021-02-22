شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية ودراسة تونجيث وتدريب خفيف أبرز ملامح معسكر الزمالك فى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس نادي الزمالك، على الحديث مع اللاعبين فور وصولهم إلى السنغال؛ لتحفيزهم على خوض مباراة قوية والعودة بالثلاث نقاط أمام تونجيث السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك في حضور إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، وأشرف قاسم المشرف العام على الفريق، وعبد الحليم علي مدير الكرة، مؤكدا ان الجميع يثق في قدرة اللاعبين على الفوز رغم رحلة الطيران الشاقة للفريق والتي استغرقت قرابة الـ24 ساعة ولكن الجميع هدفه إسعاد الجماهير البيضاء، ومواصلة المشوار الإفريقي.

فيما حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على استغلال رحلة الطيران الشاقة للفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيث في دراسة المنافس السنغالي.

وقام المدير الفني للزمالك بمشاهدة فيديوهات للفريق السنغالي لدراسته في ظل ضيق الوقت قبل المواجهة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت 23 ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.

فيما عقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وعبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق، عدة جلسات مع لاعبي الفريق بشكل فردي لتحفيزهم للفوز بمواجهة تونجيث السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

ونقل قاسم وعلي للاعبين خبراتهما الأفريقية مؤكدين ثقتهما في قدرة الفريق على الفوز بالمباراة.

كماقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض اللاعبين مرانا خفيفا بفندق الإقامة بعد الوصول إلى السنغال لمواجهة تونجيث.

جاء ذلك بعد إلغاء المران الذي كان من المقرر خوضه على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة اليوم، نظرا لحالة الإرهاق التي سيطرت على اللاعبين من رحلة الطيران الشاقة.

ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت 23 ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.