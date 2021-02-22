شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تلفزيون الخليج 365: أزمة طائرة الزمالك لا تصدق ويجب محاسبة المخطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة أنه لا يصدق أن طائرة الزمالك توقفت في الجزائر بسبب عدم الحصول على التصاريح اللازمة لدخول الأجواء الموريتانية، بعدما وقعت بعثة الزمالك المتوجهة إلى السنغال فى أزمة بعدما فوجئوا بعدم وجود تصريح للطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية للتوجه إلى السنغال، من أجل مواجهة تونجيث السنغالى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، لاسيما أن بعثة الزمالك غادرت القاهرة فى السابعة مساء السبت، على متن طائرة خاصة، وبعد مرور ما يقرب من 17 ساعة لم تتمكن البعثة من الوصل إلى السنغال.

وقال شبانة، في برنامج "لايف مع شبانة" على "تلفزيون الخليج 365"، إنه لا يصدق حتى الآن لأن هذا خطأ لا بد أن يحاسب عليه بقوة، خاصة أن هناك تصريحات تؤكد أن هناك شركتين تقدمت لنقل بعثة الزمالك إلى السنغال، وهذه الأزمة من الأخطاء الإدارية الغريبة والتي قد تؤثر على الفريق، خصوصا على موعد تدريبات الفريق والترتيبات التي تم ترتيبها.

وانتقد شبانة ما واجهته البعثة من انقطاع الإنترنت وعدم القدرة على التواصل مع المسئولين، ونفس الخطأ في انتهاء جواز سفر محمد أشرف روقا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا، هى: الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.