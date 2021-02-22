شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العدوي حكما لمباراة سموحة والمصري.. وفرحان لسيراميكا والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم أحمد العدوى لإدارة مباراة سموحة والمصرى المقرر إقامتها غدا، فى الأسبوع الرابع عشر من عمر الدورى المصرى، كما اختارت لجنة الحكام الرئيسية، الحكم وائل فرحان لمباراة سيراميكا وغزل المحلة فى دور الـ32 بكأس مصر.

ويعد الحكم السويسى أحمد العدوى أحد الحكاما لبارزين فى الدورى ، ونجح فى إدارة مباراة الزمالك والجونة على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.. بينما فرحان من الحكام الواعدة التى تدفع بها لجنة الحكام خلال الفترة الأخيرة.

واستقر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، على 20 لاعبا للانتظام فى المعسكر المغلق أستعدادا لمواجهة المصرى المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الإثنين، على ملعب استاد برج العرب.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من:

الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد جمال، رجب نبيل، محمود البدرى، أطهر الطاهر، محمد الترهونى، علي غزال، أحمد حمص، محمد شكرى، محمود حليمو، محمد كناريا، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، محمد ليله، ديريك تسيبامبى، حسام حسن.

ومن ناحية أخري يخضع الثنائى مصطفى فتحى ومحمود عزت لاعبا فريق سموحة السكندرى لبرنامج تأهيلى تحت إشرف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهما من أجل مواجهة المصرى البورسعيدى غد الاثنين فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق سموحة السكندرى نظيره المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتألق مصطفى فتحى، صانع ألعاب فريق الزمالك والمعار لفريق سموحة السكندرى لنهاية الموسم الحالى، حيث تمكن من إحراز أهداف حاسمة قادت الفريق السكندرى للفوز فى الكثير من المباريات.