شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تلفزيون الخليج 365: موقع سوداني وراء أزمة كهربا ولاعب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامي محمد شبانة على الأزمة التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة بشأن تلفظ محمود كهربا، لاعب الأهلي، بألفاظ عنصرية ضد لاعب المريخ السوداني في المباراة التي جمعت الفريقين بافتتاح الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن هذا الحديث مستحيل حدوثه وصعب توقعه من الأساس.

وقال شبانة، في برنامج "لايف مع شبانة على تلفزيون الخليج 365، إن الأزمة بالتأكيد سببها موقع فسّر الأمر تفسيرا خطأ، وعليه الاعتذار وهو الموقع السوداني الذي نشر الخبر، ولا بد أن يكون لديه الإحساس بالمسئولية، وقد يكون سبب الأزمة موقع مأجور وما أكثر المواقع المأجورة، وكثيرون منهم يبحثون عن الفركشة وكرة القدم من أسهل الطرق للفركشة والشائعات.

وأضاف أن المصريين لا يعرفون العنصرية، ويوجد بيننا المسلم والمسيحي واليهودي ومن ليس له ملة، والشعب المصري نقي في هذه النقة، كما أنه يلعب في الأهلي ولديه أضخم إحساس بالمسئولية، وعلينا التحري من هذه الأمور؛ لأن الإعلام وسيلة خطيرة، ومن يعمل به عليه تقدير هذه المسئولية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية، وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.