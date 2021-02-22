شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: البدري اختار قائمة من 50 لاعبا لمباراتي كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، يضع قائمة مبدئية من 50 لاعبا، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر المقبلتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كان 2022 بالكاميرون.

وقال بركات، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الأحد، أنه تم الاستقرار على موعد مباراة كينيا في نيروبي يوم 25 مارس المقبل، على أن تُلعب مباراة جزر القمر في القاهرة يوم 29 من الشهر نفسه.

وأكد مدير المنتخب الوطني، أن محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، حرص على توضيح كل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، موضحا أن القائمة تم اختيارها بهذا العدد الكبيرة تحسبا لأى طوارئ على أن يتم تقليصها لـ26 لاعبا قبل السفر لكينيا.

في سياق متصل، يبحث الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مع اتحاد الكرة واللجنة الطبية بالجبلاية عن حل لأزمة الحجر الصحى للاعبين المحترفين قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى شهر مارس المقبل، بعدما بات استدعاء المحترفين للمعسكر المقبل أمرا غير محسوم بسبب الإجراءات الطبية المتبعة فى أوروبا للحد من فيروس كورونا.

ويسعى اتحاد الكرة للتواصل مع الأندية التى يلعب لها اللاعبون المحترفون لتأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية فى مصر خلال المعسكر بشكل صارم على أمل السماح للاعبين بالحضور إلى معسكر المقبل.

وكشف رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، أن هناك أزمة تواجه الجبلاية حاليا فى استدعاء اللاعبين المحترفين فى أوروبا قبل معسكر المنتخب الوطنى المقبل لمباراتىّ كينيا وجزر القمر بسبب الحجر الصحى، وضرورة بقاء اللاعبين فى العزل لمدة 14 يوما بعد العودة لأنديتهم.