شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في تنزانيا: 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي وسيمبا.. والمناخ صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، أنه تم التنسيق لاستقبال بعثة الأهلي بالاتفاق مع رئيس البعثة، مضيفا: "الأهلي أجرى مرانين أساسيين على الملاعب الفرعية للتعود على الأجواء المناخية؛ لأنها صعبة ومختلفة تماما عن مصر وهناك ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة".

وقال سفير مصر، في تنزانيا في تصريحات تليفزيونية: "سيمبا تقدم بطلب لحضور 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي، وهي التي تمثل نصف سعة الملعب الرسمية، والكاف وافق على ذلك بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، والتي ستجمعهما غد الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في السابعة مساء اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يتحدد خلاله اللون الزي سيرتديه الأهلي، حيث الأقرب هو ارتداء زيه البديل الرمادي، خاصة أن سيمبا سيرتدي زيه الأحمر الأساسي بالنسبة له باعتباره صاحب الأرض.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني بالأمس على ملعب جيمخانا في تنزانيا، من خلال تقسيمة قوية شهدت تركيز المدير الفني بيتسو موسيماني على تنفيذ مجموعة من التعليمات والجمل الفنية المحددة.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية بطول الملعب، استمرت 30 دقيقة، قام المدير الفني خلالها بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الثاني بتنزانيا يوم الأحد.

وخاض اللاعبون تدريبات متنوعة في بداية مران الأمس شملت وحدات الجري حول الملعب في إطار التحضير لمباراة سيمبا التنزاني.. ويكثف الفريق الأحمر استعداداته للمواجهة المرتقبة غدٍ.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء.