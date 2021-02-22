شكرا لقرائتكم خبر عن كبار المصري يقودون مبادرة لتهدئة الأجواء بين كريم العراقي ومجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم كبار لاعبى المصرى بحملة تهدئة بين زميلهم بالفريق كريم العراقى ومجلس إدارة النادى، من أجل إعادة اللاعب للمشاركة مع النادى الساحلى خلال المباريات المقبلة، بعد الضغوط التي مورست خلال الفترة الماضية من أجل ابتعاد اللاعب عن المشاركة، من أجل الضغط عليه لتجديد تعاقده مع الفريق.

ويتبقى لكريم العراقى موسم ونصف مع المصرى، ولا يحق له التوقيع لأى نادى خلال الفترة المقبلة، إلا أنه اشترط مساواته باللاعبين القدامى بالفريق من أجل التوقيع في ظل امتلاكه للعديد من العروض الخارجية.

ويرفض مجلس إدارة المصرى الرضوخ لطلبات اللاعب المادية، ويباركون خطوة تجميده على أمل تجديد تعاقده مع الفريق في ظل النتائج الجيدة التي يحققها اللاعبون مع مديرهم الفني على ماهر ووصولهم للمركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول الترتيب وتعد أفضل بداية للفريق، حيث جمع 20 نقطة من 11 مباراة خاضها الفريق، فاز في 5 وتعادل في مثلهم، وخسر لقاءً وحيدًا أمام الزمالك، أحرز لاعبوه 14 هدفا، ومُنى مرماه بـ5 أهداف.