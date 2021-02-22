شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الجزائر: لم نكن نعلم بتفاصيل بعثة الزمالك والأزمة مسئولية شركة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى ديمترى، القائم بأعمال السفير المصرى فى الجزائر، أن السفارة المصرية فى الجزائر لم تكن تعلم بأمر بعثة الزمالك إلا فى الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد، وكثفنا التواصل مع الخارجية لحل أزمة التصاريح.

وقال هانى ديمترى، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "لم نكن نعلم بتفاصيل بعثة الزمالك التى نزلت فى الجزائر إلا 11 الصبح، وأرسلنا مندوبا لمطار الجزائر فلم يجد البعثة، ثم علمنا أنها نزلت إلى مطار حاسى مسعود، البعيد جدا عن العاصمة الجزائرية".

وأضاف القائم بأعمال السفير: "قمنا بتكثيف التواصل مع الخارجية المصرية ومطار حاسى مسعود من أجل مساعدة بعثة الزمالك".

وتابع هانى ديمترى: "أزمة عبور البلاد ليست مسئولية الأندية، ولكن تتحملها الشركة الناقلة التى يجب عليها الحصول على الموافقة والتصاريح قبل قيام الرحلة.. ومن الأفضل أن تبلغ الأندية السفارات فى البلاد التى ستمر بها حتى يكون هناك مندوب منا فى انتظارهم لحل كل المشاكل التى تواجههم وتوفير بعض الجهد والمعاناة التى تعرضوا عليها".

وطالبت اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وخاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم، ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وذلك وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.

وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال؛ بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء الاحد للسنغال.

يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية للأندية، من بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني بالبطولة الكونفدرالية والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة أيضا.