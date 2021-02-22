عمر رضوان: لن نسمح بتواجد حارس على حسابنا في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمر رضوان حارس مرمى أسوان، أن حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي لن يسمحوا بتواجد حارس أخر على حسابهم في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وقال رضوان في تصريحات لقتاة صدى البلد:" المنافسة حاليا قوية بين حراس منتخب مصر الأولمبي ولن نسمح بوجود حارس على حسابنا في الأولمبياد"

وأضاف:" نسير بشكل جيد حتى الان وهدفنا نكون موجودين في الأولمبياد واتمنى تحقيق ذلك".

وشارك عمر رضوان في فوز فريقه أسوان على الاتحاد بنتيجة 3 أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة الـ 8 بدوري we المصري.

ويحتل فريق أسوان المركز العاشر برصيد 17 نقطة بنفس عدد نقاط فريق سموحة الذي يتواجد في المركز التاسع.