الخليج 365 يكشف.. كواليس تنظيم معسكر منتخب مصر.. وقائمة المحترفين المستدعاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على قائمة اللاعبين المحترفين في الخارج الذين سيتم استدعاءهم لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وعلم الخليج 365، أن قائمة اللاعبين المحترفين الذين سيتم استدعاءهم للمعسكر شملت كلًا من محمد صلاح مهاجم ليفربول، محمد النني لاعب أرسنال، محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا.

كما شملت القائمة الثلاثي مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس، بالإضافة إلى أحمد حجازي مدافع نادي اتحاد جدة.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الكيني يوم 25 مارس المقبل في استاد كاسراني في العاصمة نيروبي، على أن يعود لمواجهة جزر القمر في استاد القاهرة يوم 29 من نفس الشهر.

وتقرر سفر أحد إداريي المنتخب إلى نيروبي قبل البعثة للاطمئنان على مقر إقامة الفريق وملعب التدريب، على أن يتوجه الفريق بطائرة خاصة إلى كينيا يوم 23 مارس المقبل عقب خوض تدريبًا في استاد القاهرة.

وحسبما علم الخليج 365، فإن الجهاز الفني استقر على ضم 26 لاعبًا بينهم أربعة حراس مرمى للمعسكر الذي سينطلق بداية من يوم 18 مارس القادم.

وسينضم لاعبو الأهلي والزمالك وبيراميدز للمعسكر عقب نهاية مبارياتهم في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية يومي 16 و17 مارس، على أن يظهر المحترفين في التدريبات يوم 22 من نفس الشهر.

وفيما يتعلق بالإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، فإنه تقرر العمل بكافة البروتوكولات وأدوات التعقيم الشاملة، مع إجراء مسحة لجميع اللاعبين كل 48 ساعة تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وسيكون معسكر المنتخب مغلقًا وليس مفتوحًا كما حدث في املعسكر الماضي منعًا لمخالطة اللاعبين لأي فرد من خارج المعسكر، على أن يخضع كل لاعب ينضم للمعسكر لمسحة قبل التواجد مع زملاءه.