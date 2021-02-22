لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا بعد الوصول للسنغال

ويستعد الزمالك لمواجهة تيونجيت السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.

محمد يوسف

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