لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا بعد الوصول للسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
أجرى لاعبو الزمالك، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وذلك عقب وصولهم فندق الإقامة بالسنغال استعدادا لمواجهة تيونجيت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الزمالك لمواجهة تيونجيت السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.
وقرر المدير الفني لفريق الزمالك جايمي باتشيكو خوض لاعبي الزمالك مران خفيف بفندق الإقامة بعد رحلة الفريق الشاقة حتى الوصول للعاصمة السنغالية داكار.
ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.