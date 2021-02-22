بركات: زيادة رواتب جهاز المنتخب "طبيعية".. وندرس 50 لاعبًا لمواجهة كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد بركات مدير المنتخب المصري، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، وكذلك الطبي بقيادة محمد أبو العلا، يدرسون 50 لاعبًا تمهيدًا للاستعانة بعدد منهم في المعسكر المقبل لمواجهتي كينيا وجزء القمر.

وأشار بركات في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لا يجد أزمة في مناقشة أمر زيادة رواتب أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، لافتًا إلى أن الزيادة جاءت عن طريق بند سبق وأن تم وضعه عند توقيع العقود.

وقال بركات: "ندرس 50 لاعبًا حاليًا، ندرسهم من كافة الجوانب سواء الفنية أو الطبية وكل شيء، ونقوم بعمل كافة إجراءات السفر إلى كينيا لهم، ومن ثم سنختار 26 لاعبًا في القائمة النهائية".

وأكمل: "نتواصل بشكل دائم مع اللاعبين المحترفين في الخارج، لا يوجد أي لاعب لا يرغب في التواجد في المعسكر، سنحدد خلال الأيام المقبلة الطريقة الأسهل لانضمام كلًا منهم إلى المعسكر سواء في مصر أو إلى كينيا مباشرة".

وأضاف: "عندما توقف النشاط من قبل، حسام البدري هو من بادر بتخفيض الراتب بنسبة 25% ومن ثم لحق به كل أفراد الجهاز".

وأردف: "العقد الذي تم توقيعه ينص على وجود زيادة سنوية بنسبة 10% وهي طبيعية تمامًا وقانونية، ولكن لم يتم تفعيلها في الفترة الماضية نظرًا لعدم وجود معسكرات".

واختتم: "اللجنة الثلاثية لم تقم بوضع أي زيادة على عقود أفراد الجهاز الفني للمنتخب بل أنها قامت بتفعيل بند كان معطل فقط نظرًا للظروف الماضية".