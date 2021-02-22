الامارات | ثنائية لخيول «غودولفين» في «كأس السعودية»

شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية لخيول «غودولفين» في «كأس السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خيول «غودولفين» انتصارين في أمسية «كأس السعودية»، أول من أمس، على مضمار الملك عبدالعزيز في العاصمة السعودية الرياض، البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار، ونال لقب شوطها الرئيس، البالغ إجمالي جوائزه 20 مليون دولار، الجواد «مشرف» بشعار الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل.

وجاء انتصارا «غودولفين»، بفوز الجواد «سبيس بلوز»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، بلقب شوط «1351 تيرف سبرينت»، البالغة جائزته مليون دولار، قبل أن ينجح الجواد «غيفتس أوف غولد»، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة الفارس بات كوسغريف، في خطف لقب سباق «البحر الأحمر» الذي خصص لخيول التكافؤ لمسافة 3000 متر عشبي، وبلغت جوائزه 2.5 مليون دولار.

وأكد «سبيس بلوز» جدارته في سباقات السرعة، بعد قيادة ناجحة من فارسه بالبقاء على مقربة من الصدارة، والاندفاع من الخط الخارجي في 300 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه، وقطع خط نهاية المسار العشبي، البالغة 1351 متراً، في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و20 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، بفارق 0.75 طول عن «دارك باور»، بشعار «العاديات للسباقات» بإشراف المدرب آلان سميث، وقاده الفارس فرانكي ديتوري للحلول في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث للجواد «أوريون أيكون» بشعار الأمير فيصل بن خالد، بإشراف المدرب فهد سعد، وقيادة الفارس جويل روزاريو.

بدوره فرض الجواد «غيفتس أوف غولد» سيطرته على مجريات شوط «البحر الأحمر»، ونجح في التفوق على كوكبة من جياد المسافات الطويلة، خصوصاً أن المراحل الأولى للشوط شهدت صدارة مؤقتة لحامل لقب الموسم الماضي «كول ذا ويند»، ومن خلفه ممثل السعودية، ماكينغ ميراكلس، لكن سرعان ما تمكن ممثل «غودولفين»، مع دخول الخط المستقيم من مسار الشوط، من إظهار تفوقه والانفراد بالصدارة، وقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ ثلاث دقائق و14 ثانية و24 جزءاً من الثانية، بفارق 1.25 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «سبانيش ميشون» المملوك لـ«فالور تيم وغاري بابير»، بإشراف المدرب أندرو بالدينغ وقيادة الفارس ريان مور، ولتواصل خيول الإسطبل الأزرق تألقها في الشوط بحلول «سيكرت أدفايزور»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك بالمركز الثالث.

وشهد الشوط الرئيس، الذي جرى لمسافة 1800 متر رملي، نجاح الفارس ديفيد إيعان، في قيادة «مشرف»، للبقاء على مقربة من الصراع المبكر على الصدارة الذي جمع الثنائي الأميركي «شارلاتان» و«نيكس غو»، قبل أن يطلق العنان في الأمتار الـ600 الأخيرة، ويقبض على الصدارة ويقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و49 ثانية و59 جزءاً من الثانية، بفارق الطول عن أقرب منافسيه.

وواصل ممثلو السعودية فرض حضورهم القوي في الأمسية، بعد أن فرضت جياد «إسطبلات الخالدية» سطوتها على «كأس عبية»، أغلى الأشواط المخصصة للجياد العربية في العالم، بجوائز بلغت مليوني دولار، بفوز «مباشر الخالدية» بإشراف مطلق مشرف وقيادة الفارس عادل الفريدي، بلقب الشوط الذي جرى على مسافة 2000 متر رملي، متفوقاً على زميله «متوكل الخالدية» بإشراف المدرب ذاته، ليذهب المركز الثالث لـ«هجرس» من دولة فرنسا.

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