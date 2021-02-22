الامارات | برشلونة يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل مع قادش

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل مع قادش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل برشلونة نتائجه المخيبة للآمال بتعثر غير منتظر، أمس، أمام ضيفه قادش 1-1، مهدراً نقطتين ثمينتين كانتا ستقلصان الفارق بينه وبين المتصدر أتلتيكو مدريد ضمن المرحلة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل للنادي الكاتالوني (32 من ركلة جزاء)، وعادل أليكس فيرنانديس النتيجة لقادش (89 من ركلة جزاء).

وفشل الـ«بلاوغرانا» في استغلال سقوط المتصدر أتلتيكو مدريد، أول من أمس، أمام ليفانتي بهدفين نظيفين، وكان قادراً على تقليص الفارق إلى ست نقاط.

لكنه بهذا التعادل، بقي في المركز الثالث مع 47 نقطة بمباراة أقل عن ريال مدريد الثاني مع 52 نقطة.

وفشل برشلونة أيضاً في إكمال سلسلة انتصاراته في الدوري، إذ فاز في مبارياته السبع الأخيرة، لكنه اصطدم بقادش الذي مني بالهزيمة في آخر أربع مباريات.

ورغم أن المباراة بدت سهلة على الورق لبرشلونة، لكن الجدير بالذكر أن قادش الذي بات في المركز الـ14 مع 25 نقطة، سبق أن فاز على ريال مدريد 1-صفر في ملعب «سانتياغو برنابيو» في المرحلة السادسة، وعلى أرضه أمام برشلونة بالذات 2-1 في المرحلة 12.

دخل برشلونة المباراة في مسعى إلى التصالح مع جماهيره، بعدما جر أذيال الخيبة عقب خسارته الموجعة على أرضه أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1-4 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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