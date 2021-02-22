الامارات | العروبة أكثر المستفيدين من الجولة 12.. وجيفرسون علامة فارقة في «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة أكثر المستفيدين من الجولة 12.. وجيفرسون علامة فارقة في «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح نادي العروبة المستفيد الأكبر من الجولة 12 لدوري الدرجة الأولى التي اقيمت مبارياتها يومي الجمعة والسبت الماضيين، إذ كان الفريق الوحيد الذي حقق الفوز بينما تعادلت باقي الفرق التي تنافسه على الصعود لدوري الخليج العربي.

وأسفرت المباريات عن فوز العروبة على العربي (3-1)، بينما تعادل البطائح مع الإمارات (1-1)، وبنفس النتيجة تعادل دبا الفجيرة مع الحمرية، والذيد مع مصفوت، وتعادل مصفوت مع التعاون بدون اهداف. وبموجب هذه النتائج واصل الإمارات صدارته للترتيب العام برصيد (25) نقطة يليه العروبة (24) ثم البطائح (21) وكل من دبا الفجيرة ودبا الحصن (19) نقطة بالمركزين الرابع والخامس، ثم الحمرية (18) والتعاون (14) والعربي (13) ومسافي (12) ومصفوت (10) والذيد نقطتين.

وكشفت الجولة الماضية عن عدد من المشاهد الفنية التي تؤكد ان الموسم الحالي لدوري الهواة تطور كثيرا عن المواسم السابقة بالرغم من تأثره بالجائحة اضافة الى تالق هداف المنتخب الوطني السابق فيصل خليل اداءا وتسجيلا.

ريمونتادا جديدة

نجح نادي العروبة في تحقيق ريمونتادا جديدة، بعد ان قلب تأخره أمام العربي بهدف إلى الفوز (3-1) وهي المرة الثانية على التوالي بعد ان فعلها وقلب تاخره بهدفين من البطائح إلى الفوز (4-2).

جيفرسون

فرض لاعب برشلونة الأسبق الاسباني جيفرسون سواريز نفسه «علامة فارقة» بعد ان اثبت انه احد ابرز التعاقدات التي أجرتها اندية الدرجة الأولى في فترة الانتقالات الشتوية بعد ان ساهمت أهدافه وصناعته للهجمات بتغيير الصورة الفنية لفريق الذيد.

براعة منصور

تمكن حارس مرمى البطائح منصور البلوشي، العائد للعب في دوري الدرجة الأولى معارا من خورفكان، من حماية عرين فريقه ببسالة عالية حفظت النتيجة الإيجابية وابقت حظوظ البطائح قوية في المنافسة، بعد ان تصدى لأهداف مؤكدة.

تألق المربوعي

واصل مهاجم دبا الحصن محمد المربوعي المعار من نادي الشارقة تقديمه لمستويات فنية مميزة قادته ليكون ثالث ترتيب الهدافين، فضلا عن تسجيله للاهداف من انصاف الفرص، الا ان دبا الحصن مازال بعيدا عن الصدارة المطلوبة مما يعني ان جهود المربوعي لوحدها لاتكفي.

عودة الذيد

تمكن الذيد من تحقيق ثان تعادل له في البطولة الا انه لم يحقق أي انتصار إلى الان مقابل 10 خسائر، لكن المستوى الفني الحالي الذي يقدمه يؤكد انه في الطريق الصحيح.

الأداء لايكفي

يواصل فريق الحمرية زحفه لدخول المربع المنافس والمنافسة على بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي، الا ان نتائجه لاتعكس الأداء الفني الذي يقدمه واقتصار نتائجه على تحقيق ستة تعادلات مقابل أربع انتصارات.

البخيت يفرق

اسهم تعاقد نادي الإمارات مع الدولي الأردني ياسين البخيت في أن يكون الفريق الأكثر صناعة للهجمات على مرمى المنافسين وهوما كشفت عنه مبارياته الثلاث الماضية، إذ فازعلى مصفوت والذيد وتعادل مع البطائح.

صيام فيكتور

صام لاعب العروبة النيجيري فيكتور نوانيري عن تسجيل الأهداف في المباراة التي فاز فيها العروبة على العربي، لكن اللاعب حافظ على صدارته لترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا.

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