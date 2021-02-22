الامارات | الموت يفجع الأسطورة رونالدينيو

شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع الأسطورة رونالدينيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن دونا ميجولينا والدة اللاعب البرازيلي رونالدينيو، توفيت متأثرة بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة «غلوبو»: إن «والدة رونالدينيو تم نقلها لتلقي العلاج في المستشفى، لكن مضاعفات (كورونا) أدت لوفاتها، بعد تغلبها على إصابتها بالسرطان سابقاً».

وأضافت «قدم عمدة مدينة ميناس جيرايس، ألكسندر خليل تعازيه للنجم البرازيلي عبر مواقع التواصل».

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