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الامارات | الموت يفجع الأسطورة رونالدينيو

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن دونا ميجولينا والدة اللاعب البرازيلي رونالدينيو، توفيت متأثرة بفيروس .

وقالت صحيفة «غلوبو»: إن «والدة رونالدينيو تم نقلها لتلقي العلاج في المستشفى، لكن مضاعفات (كورونا) أدت لوفاتها، بعد تغلبها على إصابتها بالسرطان سابقاً».

وأضافت «قدم عمدة مدينة ميناس جيرايس، ألكسندر خليل تعازيه للنجم البرازيلي عبر مواقع التواصل».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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