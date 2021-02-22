الامارات | الشارقة بطل «شتاء دوري أقوياء اليد»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بطل «شتاء دوري أقوياء اليد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق كرة اليد في نادي الشارقة، أول من أمس، على ضيفه الظفرة 28-17، وأكد أحقيته بلقب «بطل الشتاء» في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، بعد تسجيله الانتصار العاشر على التوالي، والعلامة الكاملة (30 نقطة)، في ختام مباريات الجولة الـ11 والأخيرة من مرحلة ذهاب البطولة، التي سجلت أيضاً تحقيق الوصل مفاجأةً من العيار الثقيل، بفوزه على مضيفه ووصيف نسخة العام الماضي شباب الأهلي بنتيجة 35-32.

وكانت الجولة قد افتتحت مساء الجمعة الماضية، وسجلت فوز العين على ضيفه النصر 26-23، ومليحة على مضيفه الجزيرة 27-26، ودبا الحصن على الوحدة 34-33.

وابتعد الشارقة في صدارة الترتيب العام برصيد 30 نقطة، بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي، الذي تعرض لضربة مزدوجة بخسارته أمام الوصل.

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