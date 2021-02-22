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الامارات | البحرين تستضيف «بارالمبية ألعاب آسيا للشباب»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة البارالمبية الآسيوية عن استضافة مملكة البحرين دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2021، في ديسمبر المقبل. وأكد بيان صحافي للجنة البارالمبية الآسيوية، أن حظوة البحرين بشرف الاستضافة، جاءت على أثر توقيع رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، أول من أمس، لعقد شراكة مع اللجنة البارالمبية البحرينية، في مؤتمر صحافي عقد في المنامة، حضره الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، علي الماجد، والمدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية، طارق الصويعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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