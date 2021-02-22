الامارات | شباب الاهلي يتصدر ترتيب دوري كرة قدم الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الاهلي يتصدر ترتيب دوري كرة قدم الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس منافسات الدور الثاني من الدوري العام لكرة قدم الصالات باقامة منافسات الجولة 18 التي أسفرت نتائجها عن تعادل النصر مع شباب الاهلي بثلاثة اهداف لمثله ليحتل «فرسان دبي» المركز الاول برصيد 42 نقطة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على «العميد» الذي يمتلك نفس الرصيد، كما فاز البطائح على دبا الحصن (3-1) واتحاد كلباء على مليحة بنفس النتيجة بينما تعادل الظفرة مع خورفكان (2-2)، وفاز الشارقة على الحمرية (4-2). وبالرغم من فوز الشارقة وكلباء الا انهما غادرا منافسات البلاي اوف لاحتلالهما المركزين الأخيرين.

وضمت المجموعة الاولى التي ستخوض منافسات البلاي اوف فرق شباب الاهلي وخورفكان والظفرة ودبا الحصن بينما حلت في المجموعة الثانية فرق النصر والبطائح والحمرية ومليحة، وسيتأهل عن كل مجموعة فريقين لخوض الدورين النصف النهائي والنهائي.

من جهته أكد مشرف فريق النصر للصالات منصور بوسمرة أن تواجد فريقه في مجموعة قوية إلى جانب فريق البطائح يعزز من حظوظ الفريق واصراره على المضي بقوة للتأهل للنهائي والفوز بالبطولة، وقال لـ «الإمارات اليوم»: «نحترم جميع الفرق ولا يوجد فريق قوي وأخر ضعيف».

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