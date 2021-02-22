شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يواصل التنافس على مجموعة الصعيد بالفوز على سمسطا بهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا الرياضي، على سمسطا، 1 / صفر في المباراة التي جمعت بينها بملعب شباب سمسطا، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر، لدوري الممتاز ب، لكرة القدم، والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، محمود بلية، في الدقيقة 17 من الشوط الأول، ليرتفع رصيد المنيا، عند 28 نقطة، يحتل بهما المركز الثاني، بينما يتصدر الشرقية للدخان المجموعة برصيد 33 نقطة.

ويختتم الفريق مباريات الأسبوع الأخير من الدور الأول، بلقاء شبان قنا، باستاد جامعة المنيا.