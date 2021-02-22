شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: طائرة الزمالك تتبع شركة خاصة.. و«الطيران» تحقق في الواقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تدخل الوزراة في أزمة نادي الزمالك وتعطل الطائرة في الجزائر لعدم الدخول في المجال الجوي لأحد الدول والتواصل السريع مع الجهات المسؤولة واجب على الوزارة وتم التواصل مع وزارة الخارجية التي كان لها دور كبير في حل الأزمة.

وتابع، في تصريحات تلفزيونية، أن الطائرة تتبع إحدى الشركات الخاصة، ووزارة الطيران ستفتح تحقيقا في الأمر برمته بعد الاطمئنان على وصول البعثة بسلام الله إلى السنغال.

وأوضح أن وزارة الرياضة دورها تهيئة الأجواء الرياضية ولذلك الحرص كامل على مبادرات نبذ التعصب ومن الوارد وجود مبادرة لتوطيد العلاقات بين الأندية خاصة الأهلي والزمالك.

وحول بطولة العالم للرماية التي تستضيفها مصر أكد وزير الرياضة أن الإجراءات والتنسيق يتم بصورة جيدة مع اللجنة المنظمة والاتحاد المصري وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.