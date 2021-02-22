شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يستبعد رودريغيز والشنقيطي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استبعد مدرب الاتحاد كاريلي اللاعب غاري رودريغيز من قائمة الفريق الكروي التي سيدخل بها مباراة الفيصلي غدا (الثلاثاء) على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لعدم اكتمال جاهزيته الفنية، ومن المتوقع أن تشهد مباراة القادسية (الأحد) القادم ضمن مباريات الجولة (21) في الدوري عودة رودريغيز في حال جاهزيته الفنية الكاملة لخوض المباريات، كما لن يتمكن اللاعب مهند الشنقيطي من المشاركة مع الفريق الاتحادي في لقاء الفيصلي لاستمراره في البرنامج التأهيلي على موضع إصابته.

هذا وكان المدرب كاريلي أجرى مناورة كروية مساء أمس (الأحد) اعتمد من خلالها الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء الفيصلي، واستقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب، وكانت الإدارة الاتحادية وعدت اللاعبين بمكافأة تحفيزية مناسبة في حال تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أمام فريق الفيصلي بالدوري.