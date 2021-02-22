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براداريتش.. راجمة «صواريخ كرواتية»

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جدة - خالد شويل - لفت الكرواتي فيليب براداريتش لاعب خط الوسط بنادي العين أنظار الرياضيبن بعد أن أرسل كرة صاروخية من مسافة بعيدة استقرت في شباك القلعة الأهلاوية في المواجهة التي جمعت الفريقين دورياً وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/‏1. والملفت في مسيرة براداريتش الاحترافية هو تمثيله لصفوف المنتخب الكرواتي ومشاركته في مونديال روسيا 2018 الذي حقق خلاله المنتخب الكرواتي المركز الثاني، كما شملت مسيرته الاحترافية الكبيرة مشاركته في (الليغا) مع نادي سيلتا فيغو في 14 مواجهة.

وساهم براداريتش في تحقيق العديد من الألقاب خلال مسيرته أبرزها الفوز بكأس الدوري الكرواتي وكأس السوبر الكرواتي مع هايدوك الكرواتي.


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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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