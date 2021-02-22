شكرا لقرائتكم خبر عن براداريتش.. راجمة «صواريخ كرواتية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لفت الكرواتي فيليب براداريتش لاعب خط الوسط بنادي العين أنظار الرياضيبن بعد أن أرسل كرة صاروخية من مسافة بعيدة استقرت في شباك القلعة الأهلاوية في المواجهة التي جمعت الفريقين دورياً وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/‏1. والملفت في مسيرة براداريتش الاحترافية هو تمثيله لصفوف المنتخب الكرواتي ومشاركته في مونديال روسيا 2018 الذي حقق خلاله المنتخب الكرواتي المركز الثاني، كما شملت مسيرته الاحترافية الكبيرة مشاركته في الدوري الإسباني (الليغا) مع نادي سيلتا فيغو في 14 مواجهة.

وساهم براداريتش في تحقيق العديد من الألقاب خلال مسيرته الرياضية أبرزها الفوز بكأس الدوري الكرواتي وكأس السوبر الكرواتي مع هايدوك الكرواتي.