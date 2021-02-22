شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تتصدر تقرير التواصل الحكومي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تصدرت وزارة الرياضة تقرير النصف الثاني لعام 2020 لأداء الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد «GRID»، بعد تحقيقها العلامة الكاملة في نسبة التفاعل مع الأجهزة الحكومية.

وقدمت وزارة الرياضة خلال النصف الثاني من العام 2020 جهوداً كبيرة من خلال تعاونها المستمر مع الجهات الحكومية، ضمن إطار تعزيز دور المشاركة والتفاعل مع التواصل الحكومي والبرنامج الإعلامي الموحد «GRID»، ما أثمر نجاحاً تشاركياً فاعلاً بين وزارة الرياضة والجهات الحكومية.

يذكر أن التقرير الذي يصدر من خلال مركز التواصل الحكومي بشكل نصف سنوي، يهدف إلى تعزيز مستوى التفاعل مع البرنامج الإعلامي الموحد، بالإضافة إلى تحفيز المشاركة في الحملات الإعلامية المشتركة.