شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين الباطن معلقة ويواجه القادسية بـ«الشباب» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ما زالت تمارين الفريق الكروي الأول بنادي الباطن معلقة حتى إشعار آخر؛ نظراً للظروف الحالية التي يمر بها الفريق بعد تعرض العديد من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لفايروس كورونا، ولم يجر الفريق أي تمرين بعد عودته من أبها بعد مواجهة فريق أبها التي حقق من خلالها الفريق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث. ومن المنتظر أن يواجه الفريق نظيره القادسية في الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدا (الثلاثاء) بلاعبي درجة الشباب والناشئين بالنادي.