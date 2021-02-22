شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين الباطن معلقة ويواجه القادسية بـ«الشباب» والان مع التفاصيل

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات