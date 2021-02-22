شكرا لقرائتكم خبر عن ريما الجفالي: فخورة بأنني أول سعودية في سباق فورمولا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أبدت السائقة السعودية ريما الجفالي، سعادتها وفخرها بمشاركتها في سباق فورمولا إي ليلي، الذي سيقام في الدرعية الجمعة المقبلة، وقالت: «كان عام 2019 بداية مسيرتي التنافسية وربما كان أبرز يوم في حياتي، سأظل فخورةً به، كانت تلك المرة الأولى التي أتسابق بها في سيارة كهربائية، وتلك أول مشاركة لي في سباق دولي على أرض الوطن، وكانت لحظة تاريخية بالنسبة لي ولبلادي، كنت محظوظة جداً لحصولي على فرصة المشاركة في هذا السباق أمام جمهور بلادي، وأتمنى أن يكون هنالك مزيد من الفرص في المستقبل» وأضافت: «أذكر عندما كنت في سيارتي قبل بدء السباق ثم نظرت إلى علم السعودية، استشعرت لحظتها مدى أهمية هذا اليوم وهذه اللحظة خصوصاً، وكنت فخورة جداً بهذه المشاركة»، مشددة أن السعودية صنعت التاريخ في هذا السباق لأنه يختلف كثيراً عن سباقات النهار للمتسابقين وللجمهور كذلك بحكم أن السباق في الليل له طابع حماسي أكثر، ممتدحة حلبة السباق كون موقعها التاريخي المميز في المملكة، ويشعرك وكأنك في مكان فريد من نوعه بحكم أن هذا الموقع جزء مهم من تاريخ المملكة، موضحة أن سباق الفورمولا إي ليس مجرد حدث رياضي، بل رحلة نحو الاستدامة لتعزيز تلك الرسالة نحو مستقبل نظيف يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030، وأنها ممتنة بأن تكون جزءاً من رسالة نحو مستقبل أكثر استدامة، كاشفة عن حلمها وهو المشاركة في سباقات كبيرة وبالتحديد سباق (لو مان 24 ساعة)، إضافة لتمثيل المملكة في السباقات التي تستضيفها أمام الجمهور السعودي.