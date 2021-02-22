شكرا لقرائتكم خبر عن صراع القمة بين الشباب والأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، يخوض فريق الشباب متصدر الدوري لقاء صعبا أمام فريق الأهلي أحد منافسيه على اللقب وثالث الدوري، ويطمح أصحاب الأرض لتحقيق الفوز والابتعاد بمركز الصدارة، فيما يطمح الأهلي لتحقيق الفوز واعتلاء جدول الترتيب، ويملك فريق الشباب 38 نقطة جمعها من 11 فوزاً و5 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 39 هدفاً كأقوى خط هجوم وعليه 24 هدفاً، فيما يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء ولديه 35 نقطة جمعها من 10 انتصارات و5 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 32 وعليه 27 هدفاً.

الوحدة والتعاون تحدي العودة

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يواجه فريق الوحدة المنتعش بانتصارين في آخر جولتين بنظيره فريق التعاون الذي لم يذق طعم الفوز في آخر أربع مواجهات، إذ تعادل في لقاء وخسر في آخر 3 لقاءات، ويطمح فريق الوحدة لتحقيق الفوز والعودة لمراكز المقدمة، إذ يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات ومثلها خسائر و3 تعادلات وله من الأهداف 30 وعليه 31 هدفاً، أما فريق التعاون فإنه يسعى لكسر سلسلة الخسائر بتحقيق انتصار يعيده لمساره الصحيح، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة جمعها من 6 انتصارات ومثلها خسائر و7 تعادلات وله من الأهداف 19 كأضعف خط هجوم في الدوري وعليه 17 هدفاً كثاني أقوى خط دفاع في الدوري.

الرائد يبحث عن نقاط أبها

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، تقام إحدى المواجهات القوية لفرق المؤخرة، إذ يحل الرائد ضيفاً ثقيلاً على أبها الذي يطمح لاستغلال عامل الأرض وتحقيق النقاط الثلاث والابتعاد عن مراكز الهبوط، ويحتل أبها المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة جمعها من 7 انتصارات و3 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 26 وعليه 32 هدفاً، فيما يدخل فريق الرائد هذا اللقاء بعد أن تلقى ثلاث خسائر متتالية جعلته مهدداً بالهبوط للدرجة الأولى، إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة جمعها من 5 انتصارات و4 تعادلات و10 خسائر وله من الأهداف 25 وعليه 32 هدفاً.

في واحدة من قمم لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يستضيف المتصدر الشباب نظيره الأهلي (ثالث الدوري) في انطلاقة الجولة 20 لدوري المحترفين، وهي المواجهة المرتقبة لتحديد مسار قمة الدوري وذلك عند الساعة 8:35، فيما يحل الرائد (المركز 14) ضيفاً على أبها (المركز 11) عند الساعة 4:10، وفي مكة المكرمة يواجه الوحدة (سابع الدوري) طريده التعاون (ثامن الدوري) عند تمام الساعة السابعة مساءً.