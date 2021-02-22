شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي الزائر الثامن في ملعب «الليوث» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثامن نادٍ يلعب على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب اليوم (الإثنين)، خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ أطاح «الليوث» بفرق «ضمك، والباطن، والاتفاق، والرائد»، فيما تقاسم النقطة اليتيمة بينه وبين «الاتحاد، والفيصلي»، ونجح «النموذجي» فريق الفتح في إسقاط الشباب على ملعبه بهدفين مقابل هدف، والتي تعتبر الهزيمة الأولى له على أرضه، فهل ينجح الأهلي في الفوز، أم يكسب الليوث، أو ينتهي اللقاء بالتعادل؟