اخبار الرياضه

الأهلي الزائر الثامن في ملعب «الليوث»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي الزائر الثامن في ملعب «الليوث» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثامن نادٍ يلعب على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب اليوم (الإثنين)، خلال منافسات دوري كأس الأمير للمحترفين، إذ أطاح «الليوث» بفرق «ضمك، والباطن، والاتفاق، والرائد»، فيما تقاسم النقطة اليتيمة بينه وبين «الاتحاد، والفيصلي»، ونجح «النموذجي» فريق الفتح في إسقاط الشباب على ملعبه بهدفين مقابل هدف، والتي تعتبر الهزيمة الأولى له على أرضه، فهل ينجح الأهلي في الفوز، أم يكسب الليوث، أو ينتهي اللقاء بالتعادل؟
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا