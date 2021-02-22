شكرا لقرائتكم خبر عن الدور الثاني.. حسرة شبابية وفرحة أهلاوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كثيراً ما يبتسم الحظ للكتيبة الأهلاوية عندما تحضر نتيجة التعادل بينهما خلال مباريات الدور الأول من «الكلاسيكو»، كون الدور الثاني خلال مباراة «الإياب» تكون النتيجة خضراء اللون والنكهة، أو يكرران نتيجة التعادل، وذلك خلال مشوار مواجهتهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

واليوم يلتقي الليث والقلعة في الدور الثاني، بعد أن انتهت نتيجة الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2، وخلال المواجهات الثلاث الأخيرة نجح «الأسود» في تحقيق الفوز إياباً بمواسم 2012ـ 2013 و2014ـ 2015 و2015ـ 2016، مقابل تعادل وحيد يعود إلى 2011ـ 2012. ومن دون تحديد، يتفوق الأهلي بوضوح على الشباب، خلال مواجهات الدور الثاني التي انتصر فيها 6 مرات، مقابل اثنتين لمنافسه، و4 تعادلات. ويعود الانتصار الشبابي الأخير على الأهلي في الدور الثاني، إلى موسم 2010ـ 2011، وحققه بنتيجة 2ـ1.