شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: واثق ومتفائل رغم الغيابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

قال مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري قبل لقاء النصر «نعلم قوة المنافس الذي يمتلك نفس رغبتنا، ورغم أن نتائجنا الأخيرة غير جيدة، لكن ثقتي كبيرة باللاعبين ومتفائل بالمجموعة دائماً وبكل العناصر التي ستلعب المباراة لاننا نمتلك عناصر خبراتها كبيرة رغم أن هناك العديد من الغيابات، حيث نفتقد جهود كل من، ميلوني وخالد الظنحاني ومحمد خلفان ومحمد عبد الباسط وسالم صالح والحسن صالح وسالم سلطان لأسباب مختلفة».

ورداً على سؤال حول تراجع مستوى كورنادو قال «قبل كل شيء إيجور جزء من الفريق وليس الفريق كله وهو حريص على تقديم الافضل في كل مباراة وهو من اللاعبين الذين يراجعون ويحاسبون أنفسهم.

وكان العنبري قد وجه رسالة خاصة إلى جمهور الشارقة عبر «الخليج الرياضي» وقال: نعرف أن الجمهور غير راض ورسالتي لهم ثقوا بفريقكم وادعموه .

وبدوره، شدد عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة على أن النتائج غير المرضية سببها في المقام الأول اللاعبون، حيث يقدم العنبري كل ما لديه وبقي أن نقوم نحن بأداء المهام المنوطة بنا في المباريات.

وقال الحوسني: كل تركيزنا في مواجهة النصر في الكأس وجاهزون من كافة النواحي الذهنية والفنية لإسعاد جماهيرنا.