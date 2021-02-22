الزمالك يثير الجدل مجدداً بشأن فرجاني ساسي: «خامس العالم مش هيسيبه».. والدحيل القطري يؤكد: «النجم التونسي وقع على عقود مبدئية للانضمام إلينا»

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق المستشار المالي لنادي الزمالك، طارق حشيش، على أزمة تجديد النجم التونسي فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء، والذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكتب "حشيش" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "فرجاني ساسي لاعب كبير ويربطه عاطفة كبيرة مع نادي الزمالك وجماهيره وادارة الزمالك ترغب في استمرار اللاعب يتبقى على اللاعب لو اراد الاستمرار عدم المغالاة في الشروط المادية".

وردت إحدى المتابعات على المستشار المالي للزمالك قائلة: "لو مش قادرين على سعره تالت العالم يشتريه"، ليرد طارق حشيش عليها: "الخامس مش هيسيبه"، في إشارة لنادي الدحيل القطري، والذي يسعى لضم النجم التونسي إلى صفوفه.

وكانت صحيفة "الوطن" قد نقلت عن مصدر مطلع داخل نادي الدحيل القطري، حديثه عن حقيقة توقيع فرجاني ساسي لاعب الزمالك للفريق القطري خلال الفترة الحالية.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الأيام الماضية عن توقيع النجم التونسي على عقود مبدئية مع الدحيل القطري، على أن ينتقل لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل رسمي بصيغة مجانية، خاصة أن عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر المسئول إن فرجاني ساسي لاعب الزمالك "وقع بالفعل على عقود مبدئية لنادي الدحيل القطري بشكل رسمي، واتفق على التفاصيل الخاصة به من أجل الانضمام مع نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي".

وأشار المصدر إلى أن ساسي "اتفق على أنه في حالة التوقيع مع نادي الزمالك بشكل رسمي وإتمام كافة الأمور الخاصة بتجديده مع فريقه الحالي خلال الفترة المقبلة، فكأن شيئا لم يكن"، مضيفاً أنه "لن يتم تطبيق أي أمور من المتفق عليها معنا".

وكانت هناك بعض الأخبار التي انتشرت بشأن توقيع فرجاني ساسي، لنادي الدحيل القطري، ورحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلق مصدر مسئول داخل الدحيل القطري، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، على تلك الأنباء قائلاً إنها غير صحيحة، مؤكدًا "أن كل ما نُشر بشأن توقيع فرجاني ساسي على عقد مبدئي للانضمام لنا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عاري تمامًا عن الصحة".

وردا على تلك الاخبار، كشف مصدر بالزمالك أن المفاوضات مع اللاعب التونسي فرجاني ساسي مازالت مستمرة، مشيرًا إلى أنه يرحب بالبقاء مع الفريق الأبيض وأنهم يحاولون في الفترة الحالية الوصول إلى اتفاق مادي مناسب.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن النادي لايعرف شيئا بخصوص توقيع اللاعب لنادي الدحيل القطري مؤكدا أنه يعتقد عدم صحة هذه الأخبار بسبب موقف "ساسي" نفسه.

وأضاف المصدر أن اللاعب جلس في الساعات الماضية وقبل السفر مع أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك وعبد الحليم علي مدير الكرة وأبدى ترحيبه بالبقاء في الزمالك، مضيفا أنه "إذا كان وقع لنادي الدحيل فلماذا يجلس مع الزمالك؟".

وكشف المصدر أن "ساسي لاعب محترم ويقدر جمهور الزمالك جيدًا ورغم أحقيته في التوقيع طبقًا للأمور القانونية إلا أنه لن يقوم بذلك إلا في حالة إعلان الزمالك فشل مفاوضات التجديد".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللواء عماد عبد العزيز رئيس الزمالك سيقود جولة مفاوضات في الساعات المقبلة مع اللاعب في السنغال لحسم هذا الملف تمامًا.