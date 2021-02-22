جلوب سوكر: الأهلي يتفوق على بايرن ميونخ وبرشلونة في حصد الألقاب بالقرن الـ 21

الشارقة - اميمة ياسر -

أبرز الحساب الرسمي لجائزة جلوب سوكر العالمية تفوق النادي الأهلي على كل أندية العالم من حيث تحقيق الألقاب في القرن الواحد والعشرين.

وكتب الحساب الرسمي للجائزة عبر موقع "تويتر" أن النادي الأهلي حقق 45 بطولة خلال العقدين الماضيين وحتى الآن، وذلك بعد حصول الأهلي على الثلاثية في الموسم الماضي.

وقال حساب جلوب سوكر: "الأندية التي حصلت على أكبر عدد من الألقاب في القرن الحادي والعشرين.. يتصدر العملاق المصري الأهلي هذه القائمة حيث يمتلك حاليًا 45 لقبًا باسمها، يليه البايرن الألماني بـ 44 لقبًا".

وحافظ الأهلي على تقدمه على فريق بايرن ميونخ الألماني، حيث أنهى العام الماضي وحتى ديسمبر 2020 التصنيف في الصدارة بفارق بطولتين.

وجاء ولينكولن ريد أمبس في المركز الثالث برصيد 40 لقباً، وبورتو البرتغالي رابعاً بعدما قفز مركزاً واحداً بواقع 35 بطولة على حساب برشلونة الإسباني الذي حل خامساً برصيد 34 لقباً، كما حل سيلتك الأسكتلندي الذي سجل نفس عدد بطولات الفريق الكتالوني.