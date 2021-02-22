رمضان صبحي يسجل هدفاً عالمياً ويقود بيراميدز للفوز على راسينج كلوب والتأهل لمجموعات الكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فريق بيراميدز في حسم تأهله لدور المجموعات، وذلك بعد الفوز على راسينج كلوب الإيفواري بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في إياب دور الـ 32 التكميلي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

سجل الهدف الأول لبيراميدز دييجو فورلان في الدقيقة 4، قبل أن يعزز رمضان صبحي تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 74.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت في كوت ديفوار قد انتهت بفوز بيراميدز على الفريق الإيفواري بهدفين نظيفين.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - محمد حمدي،خط الوسط: إسلام عيسى - أحمد توفيق - إيريك تراوري - نبيل دونجا - رمضان صبحي،خط الهجوم: دييجو رولان

وأدار المباراة طاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبرى محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجى صباحي المساعد الأول، والمعز على محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.