شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك: النادي يحتاج منا للوقوف خلفه والدعاء له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، رسالة إلى جماهير النادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم الأحد.

وكان مجلس «منصور» كان قد تم إيقافه من قبل وزارة الشباب والرياضة على خلفية اتهامات بمخالفات مالية وإدارية.

وقال «منصور»: «إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين انا اقرأ وأتابع كل ما تكتبوه عبر صفحات التواصل الاجتماعي وأقدر مشاعركم نحوي ونحو نادى الزمالك العظيم الكيان الذي من أجله تحملنا الكثير من المؤامرات».

وأضاف: «أيها الجمهور العظيم وأعضاء جمعيتنا العمومية المحترمين نادى الزمالك تكالب عليه المتآمرون بهدف واحد هو هدم هذا الكيان فالنادى كمنشآت يتم هدمها كل يوم من بعض الأجهزة وآخرهم سور النادى النهري الذي لا يوجد به أي مخالفة مع أن الكباريه الكائن بجواره لم يمسه أحد».

وتابع: «أما على المستوى الرياضي أوجه رسالة لكل أبنائي من كل الفرق الرياضية وعلى رأسهم الفريق الأول لكرة القدم اصبروا فالزمالك يمر بمحنة وأزمهة عنيفة لم تحدث في تاريخه منذ إنشائه عام 1911».

وأكمل: «فريق الكرة الذي لم يعيش هذه الأجواء من (البهدلة) منذ انتخابي رئيسا للنادي يحتاج منا الآن الوقوف خلفه والدعاء له بالتوفيق في مباراة تونجيث السنغالي الصعبة وتأكدوا أن لاعبينا أبطال يستطيعون أن يعبروا كل الصعاب والمؤامرات».

واستمر: «وأقول لكم جميعا أن هذا الوقت ليس وقت الشماتة في لجنة مغتصبة لمبانى النادى بأوراق مزورة فالحساب قادم معهم ومع من تآمر على تعينهم أيًا كان منصبه وليس وقت السخرية على فريق عظيم التفوا حول فريقكم فهو الوحيد ومعه الجمهور العظيم الذي يمثل الكيان أما فيما عدا ذلك فهم مجموعة من المرتشين المزورين».

واختتم: «انتظروا الفيديو القادم الجزء الثانى من فضيحة القرن لتعرف مصر كلها بالتسجيلات والمستندات من هو الحرامى؟ ومن هو الشريف ولكن يبدو أن علامات يوم القيامة بدأت تظهر في مصر. ادعوا معايا اللهم وفق فريقنا في عبور مباراة تونجيث السنغالي الصعبة وما بعدها من مباريات».

مرتضى منصور عبر فيسبوك