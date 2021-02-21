شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتيتا» يطلب من أرسنال شراء «أوديجارد» نهائيًا من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن رغبة ناديه في شراء النرويجى مارتن اوديجارد لاعب ريال مدريد والمعار لفريق آرسنال، حتى نهاية الموسم، في فترة الانتقالات المقبلة.

وانضم النرويجي مارتن أوديجارد، نجم ريال مدريد، إلى آرسنال في يناير الماضي، على سبيل الإعارة، بحثًا عن فرصة حقيقية للمشاركة، في ظل استبعاده من حسابات زين الدين زيدان، المدير الفني للنادى الملكى.

وقال أرتيتا، لصحيفة «ميرور» البريطانية: «مارتن انضم لنا لأشهر قليلة من ريال مدريد، وقبل كل شيء علينا الاستفادة منى بأقصى شكل ممكن خلال تلك المدة القليلة، ولكن في نهاية الموسم سنجلس معًا، ونقرر مصيره، في الوقت الحالي لا يعتمد الأمر علينا فقط».

وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال سيبذل كل محاولاته مع ريال مدريد للاحتفاظ بأوديجارد، وحسم الصفقة بشكل نهائي في الصيف المقبل.