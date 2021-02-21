شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لـ«المصرى اليوم».. الزمالك يطلب تأجيل مباراة تونجيث 24 ساعة وفقًا للائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل. وخاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي «كاف» لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وذلك وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ .

وكانت «المصرى اليوم»، قد أكدت أن المجلس يدرس تقديم طلب لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بعد الظروف الطارئة التي مرت بها بعثة الفريق.

وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران، قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسؤولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال .

يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية للأندية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الأسواتيني بالبطولة الكونفيدرالية والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة أيضا.