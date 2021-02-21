شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الزمالك يكشف تفاصيل الرحلة الصعبة للسنغال والطلب المقدم للكاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن رحلة سفر فريق الزمالك للسنغال كانت مرهقة واستمر الفريق في الجزائر لمدة 10 ساعات قبل سفره للسنغال بسبب غلق المجال الجوي فوق موريتانيا.

وتابع في تصريحات تلفزيونية أنه بعد التوصل لحل بالطيران فوق أجواء مالي حصلت الطائرة على تصريح السفر فوق موريتاني،ا وتم اختيار خط السير الطبيعي فوق موريتانيا لأنه يوفر ساعتين.

وأضاف هناك اتصالات مع الاتحاد الإفريقي لتأجيل المباراة لمدة يوم، خاصة أن الفريق تعرض لإرهاق كبير في رحلة الطيران ولكن الزمالك مستعد لإقامة المباراة في موعدها حال رفض طلب الزمالك.

ولفت إلى أن فريق تونجيث حديث العهد بالبطولات الإفريقية ولكن الكرة السنغالية متطورة والزمالك هدفه واحد وهو تحقيق الفوز لتعويض فقدان نقطتين في مباراة مولودية الجزائر.

ومن جانبه، أكد عبدالمنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي أن الزمالك يحق له التقدم بطلب لتأجيل المباراة بسبب الظروف الطارئة وهناك حالات تمت فيها الموافقة على طلب التأجيل.