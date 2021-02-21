شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر X ميلان: «هاندانوفيتش» يخطف الأضواء من الثنائي الهجومي في ديربي الغضب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق إنتر ميلان انتصارًا غاليًا بديربي مدينة ميلان، وذلك بعد أن تغلب على جاره وغريمه التقليدي، إيه سي ميلان، بنتيجة 3-0، في قمة مباريات الجولة 23 من السيريا أي.

وقدم إنتر مباراة كبيرة وتفوق في شوطيها الأول والثاني محققًا واحدًا من أهم انتصاراته في الدوري هذا الموسم.

وتقدم إنتر بهدف نظيف بعد 5 دقائق من الشوط الأول بواسطة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ومن صناعة البلجيكي روميلو لوكاكو، ليكون هذا هو الهدف الوحيد خلال النصف الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني سجل إنتر هدفين في الدقيقة 12 و21 عن طريق لاوتارو ولوكاكو، ليحقق فوزًا كبيرًا بالديربي، ويلحق بـ ميلان هزيمته الثانية على التوالي في الدوري

رجل المباراة:

الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش خطف الأضواء على الرغم من تألق الثنائي الهجومي، إلا أن حامي عرين إنتر ميلان لعب دور البطولة من خلال قيامه بـ 8 تصديات ضد لاعبي إيه سي ميلان، 5 منهم نتيجة تسديدات من داخل ال18، مع إيقاف تام للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سدد 5 تسديدات على المرمى تعامل معهم هاندانوفيتش بنجاح.

هل تعلم أن:

إيه سي ميلان خسر 3 مباريات في آخر 5 جولات من الدوري، 3 أضعاف عدد الهزائم التي تعرض لها في أول 19 جولة (1).

روميلو لوكاكو (17) ولاوتارو مارتينيز (13) سجلا معًا أكثر من 50% من أهداف إنتر في الدوري هذا الموسم (30 من إجمالي 57، 52.5%)

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

الفوز عزز من موقع إنتر في صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين، إيه سي ميلان، الذي تجمد رصيده عند 49 نقطة.

أبرز الأرقام والإحصائيات

روميلو لوكاكو هو أول لاعب من إنتر يسجل في أربع ديربيات متتالية في ميلان في السيريا أي منذ بينيتو لورينزي في عام 1950.

8 تصديات في مباراة بالدوري الإيطالي هو أفضل رقم يحققه سمير هاندانوفيتش في مباراة بالمسابقة منذ مواجهة يوفنتوس في عام 2017.

57 هدفًا بعد أول 23 جولة من موسم في السيريا أي هو أفضل سجل هجومي لإنتر عند هذه المرحلة من الموسم منذ موسم 1950/1951.

على الرغم من الخسارة، أصبح جانلويجي دوناروما حارس مرمى إيه سي ميلان أصغر لاعب يتخطى 200 مباراة في السيريا أي (في عهد نقاط الفوز =3) وهو بعنر 21 عامًا و361 يومًا، ليتفوق على الرقم القياسي السابق الذي سجله جانلويجي بوفون (24 عامًا و83 يومًا).