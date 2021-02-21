شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد: راض عن التعادل أمام الإسماعيلي والحكم تغاضى عن ركلة جزاء لإنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبي، أن فريقه كان يخوض مواجهة الإسماعيلي، بغرض الفوز لكن لم يحالفهم التوفيق في تحقيقه.

وتعادل إنبى مع الإسماعيلي بنتيجة 1-1، اليوم الأحد، على ارض ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري العام.

وقال عبدالناصر في تصريحات تليفزيونية: «نشعر بالرضا بعد التعادل، خاصة أن الإسماعيلي فريق كبير ويتمتع بجهاز فني جيد ولاعبين مميزين، كان من الضروري عدم الخسارة، من أجل مواصلة المسيرة الجيدة في الدوري».

وأضاف: «كان لنا ركلة جزاء صحيحة في الشوط الأول بعد عرقلة دينو بيتر، كان على الحكم العودة لتقنية الفيديو واحتسابها، ولكنه تجاهل القيام بذلك، كنا نطمح في الفوز من أجل تحسين مركز الفريق بجدول ترتيب البطولة».