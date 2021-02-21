شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقسو علي الاتحاد بثلاثية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بنادي أسوان فوزا غاليا على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، بالإسكندرية

ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم أسوان مبكرًا عن طريق عبدالعزيز موسى في الدقيقة الثانية قبل أن يتعادل رزاق سيسيه في الدقيقة 30.

وسجل الضيوف هدفين متتاليين عن طريق أحمد سالم صافي ومحمد أسامة في الدقيقتين 77و 83 من عمر المباراة، ليحقق أسوان، بقيادة علاء عبدالعال، الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه الجولة الماضية على المقاولون العرب. ليرتفع رصيد أبناء الجنوب إلى 17 نقطة احتل بها المركز العاشر وتجمد الاتحاد عند 15 نقطة بقي بها في المركز الثالث عشر.