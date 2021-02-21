شكرا لقرائتكم خبر عن «هالاند» ووكيله يحددان طلباتهما المادية من أجل الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ستار» البريطانية، عن مطالب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، من ناديه الجديد حال رحيله في الصيف المقبل.

ويقدم «هالاند» مستويات مبهرة منذ انضمامه لدورتموند، وتحديدًا هذا الموسم، بعدما سجل 27 هدفًا في 25 مباراة، ويعتبر هالاند هدفا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا الصيف المقبل، مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن «هالاند» ووكيله مينو رايولا، يدركان أن سعره قد ارتفع بشكل كبير، وهو ما دفعهما للتفكير في المطالبة بزيادة كبيرة في الراتب حال اتخذ خطوة جديدة، وأضافت الصحيفة، أن هالاند سيطلب عقدا مدته 5 سنوات وراتبا قيمته 18 مليون يورو في الموسم.