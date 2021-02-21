شكرا لقرائتكم خبر عن «جلوب سوكر»: الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم متفوقًا على بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصفحة الرسمية لـ«جلوب سوكر» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الضوء على تصدر النادي الأهلي لقائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم في القرن الحالي متفوقًا على بايرن ميونخ.

وحسب الصفحة، فقد توج الأهلي بـ 45 بطولة خلال القرن الـ 21، متفوقًا ببطولة وحيدة عن بايرن ميونخ الألماني صاحب الـ 44 بطولة، فيما يحتل فريق لينكولن ريد أمبس من جبل طارق المركز الثالث بـ 40 بطولة.

وفي المركز الرابع حل بورتو البرتغالي برصيد 35 بطولة، بفارق بطولة واحدة عن صاحب المركز الخامس برشلونة الذي حقق 34 بطولة في القرن الحالي.