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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ستيرلينغ: حققنا النتيجة المطلوبة امام الغانرز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021
اعرب نجم نادي مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ عن سعادته الكبيرة في الفوز المهم الذي حققه فريقه على نظيره ارسنال في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.
وصرح سترلينغ قائلاً: "أعتقد أننا حركنا الكرة بشكل جيد، كان محرز عدوانيًا حقًا في الدقائق الخمس الأولى، وواصلنا الضغط".
وأضاف: "آرسنال فريق جيد، يمكنك أن ترى كيف يلعبون تحت قيادة أرتيتا، كافحنا في بعض الأحيان، ولكننا حافظنا على رباطة جأشنا وحققنا النتيجة المطلوبة".
واختتم: "أرتيتا عمل معنا لسنوات عديدة ويعرف نقاط قوتنا وضعفنا، لن أتفاجأ إذا حاولوا العثور على نقاط ضعف في فريقنا".