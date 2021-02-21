ستيرلينغ: حققنا النتيجة المطلوبة امام الغانرز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

اعرب نجم نادي ​مانشستر سيتي​ ​رحيم ستيرلينغ​ عن سعادته الكبيرة في الفوز المهم الذي حققه فريقه على نظيره ​ارسنال​ في بطولة ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.



وصرح سترلينغ قائلاً: "أعتقد أننا حركنا الكرة بشكل جيد، كان محرز عدوانيًا حقًا في الدقائق الخمس الأولى، وواصلنا الضغط".

وأضاف: "آرسنال فريق جيد، يمكنك أن ترى كيف يلعبون تحت قيادة أرتيتا، كافحنا في بعض الأحيان، ولكننا حافظنا على رباطة جأشنا وحققنا النتيجة المطلوبة".

واختتم: "أرتيتا عمل معنا لسنوات عديدة ويعرف نقاط قوتنا وضعفنا، لن أتفاجأ إذا حاولوا العثور على نقاط ضعف في فريقنا".