بيرلو: ديبالا لا يتحسن وآرثر ليس جاهزاً ولياقة ماكيني وموراتا ليست 100%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

تحدث مدرب ​يوفنتوس​ ​أندريا بيرلو​ عن حالة لاعبيه المصابين قبل مواجهة ​كروتوني​ الاثنين ضمن منافسات الدوري الايطالي.



وأوضح بيرلو في مؤتمر صحفي: "ديبالا ليس جاهزاً بعد، لا يزال يشعر بألم في ركبته، وللأسف لا يتحسن، لا يزال لديه مشكلات، لذلك علينا الانتظار قليلاً، أما رامسي فهو متاح وهذا خبر سار".

وأضاف: "نفتقد آرثر، فهو لاعب الوسط الوحيد الذي يتمتع بخصائص مختلفة، ولكن لدينا العديد من الخيارات، رامسي وبينتانكور وفاجيولي، يمكنهم التكيف مع نظامنا، لكن ليس لديهم نفس خصائص آرثر، سنحاول إيجاد أفضل حل غداً".

وتابع: "يجب تقييم آرثر يوماً بعد يوم، إنه يشعر بالألم وفي الوقت الحالي لا يستطيع اللعب، ولا يوجد وقت للتعافي، يشعر بينتانكور بتحسن، كان يعاني من مشكلة جسدية طفيفة هذا الأسبوع لكنني أعتقد أنه سيكون متاحاً غداً".

وختم بيرلو: "ماكيني أيضاً ليس لائقاً بنسبة 100٪، ولديه مشكلة في الفخذ، لكنه مثل الصخرة ويكافح لأنه ليس لدينا العديد من اللاعبين المتاحين، موراتا يشعر بتحسن قليل، كان يعاني من ألم في المعدة، لذلك لم يكن لائقاً بنسبة 100٪ إنه يشعر بتحسن قليل الآن، ونأمل أن يكون متاحاً غداً".