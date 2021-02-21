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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتيتا: افتقرنا الى الجودة امام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021
اوضح مدرب نادي ارسنال مايكل أرتيتا ان هدف مانشستر سيتي المبكر صعب الامور بالنسبة لهم، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز الاخير بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز.
وفي حديث له، قال ارتيتا: "موقفنا أصبح صعبًا بعدما استقبلنا الهدف الأول، كان الأمر صعبًا، بالنظر إلى التشكيلة واللاعبين الذين يستخدمونهم، كان مانشستر سيتي مرتاحًا حقًا".
وأضاف: "بعد ذلك كان رد فعلنا جيد حقًا، صنعنا الفرص وضغطنا ولكننا افتقرنا الجودة في تلك المواقف لتسجيل الهدف".
واختتم: "مانشستر سيتي لعب بشكل مختلف قليلًا، هم يستطيعون فعل الكثير من الأشياء الجيدة حقًا، ويتعاملون مع المواقف بشكل جيد للغاية".