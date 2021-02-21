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ارتيتا: افتقرنا الى الجودة امام مانشستر سيتي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتيتا: افتقرنا الى الجودة امام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

اوضح مدرب نادي ​ارسنال​ ​مايكل أرتيتا​ ان هدف ​مانشستر سيتي​ المبكر صعب الامور بالنسبة لهم، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز الاخير بهدف نظيف ضمن منافسات ​الدوري الانكليزي الممتاز​.

وفي حديث له، قال ارتيتا: "موقفنا أصبح صعبًا بعدما استقبلنا الهدف الأول، كان الأمر صعبًا، بالنظر إلى التشكيلة واللاعبين الذين يستخدمونهم، كان مانشستر سيتي مرتاحًا حقًا".

وأضاف: "بعد ذلك كان رد فعلنا جيد حقًا، صنعنا الفرص وضغطنا ولكننا افتقرنا الجودة في تلك المواقف لتسجيل الهدف".

واختتم: "مانشستر سيتي لعب بشكل مختلف قليلًا، هم يستطيعون فعل الكثير من الأشياء الجيدة حقًا، ويتعاملون مع المواقف بشكل جيد للغاية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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