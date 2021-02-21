تدريبات إضافية لحل مشكلة هجوم الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​باشر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فابيو كاريلي، حل مشكلة الهجوم بنفسه دون توجيه مساعديه، وذلك خلال تخصيص تدريبات إضافية للاعبين أصحاب النزعة الهجومية.

ووضع كاريلي عددا من الأسس والاستراتيجيات الفنية والتكتيكية المختلفة لتدريب لاعبي خانة الهجوم الصريح والأجنحة على التسديد وإنهاء الهجمات الواعدة واللمسة الأخيرة في مواجهة المرمى، بشكل دوري وبمشاركة كاريلي لحظة بلحظة مع اللاعبين.

وقد اشتكى كاريلي كثيرا من المهاجمين، لا سيما مع وجود مستويات متواضعة من الصربي الكسندر بريجوفيتش وهارون كمارا، حيث أصبحت مهام التسجيل معنية بالبرازيلي رومارينهو داسيلفا في المقام الأول.

إلى جانب لاعبي الأجنحة عبدالعزيز البيشي وفهد المولد وعبدالرحمن العبود، أو القادمين من الخلف للمشاركة في الكرات العرضية أو الهجمات المرتدة أو ركلات الزاوية التي تتطلب وجود قلبي الدفاع أحمد حجازي وزياد المولد.

ويعد الاتحاد من بين أقل فرق الدوري تسجيلا للأهداف حتى نهاية الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك برصيد 25 هدفا فقط حتى الآن.

وعلى الرغم من وجود فرق أندية القادسية والاتفاق والوحدة في المراكز 5 و6 و7، إلا أنهم جميعا لديهم عدد أهداف أكثر من الاتحاد، كما أن فرق النصر والفتح وأبها أصحاب المراكز 9 و10 و11 تملك عدد أهداف أكثر من الاتحاد.