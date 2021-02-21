شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، والتي ستجمعهما بعد غد الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في السابعة مساء غد الاثنين.

ومن المقرر أن يتحدد خلاله اللون الزي سيرتديه الأهلي حيث الأقرب هو ارتداء زيه البديل الرمادي، خاصة أن سيمبا سيرتدي زيه الأحمر الأساسي بالنسبة له باعتباره صاحب الأرض.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني اليوم على ملعب جيمخانا في تنزانيا، من خلال تقسيمة قوية شهدت تركيز المدير الفني بيتسو موسيماني على تنفيذ مجموعة من التعليمات والجمل الفنية المحددة.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية بطول الملعب، استمرت 30 دقيقة، قام المدير الفني خلالها بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الثاني بتنزانيا اليوم الأحد.

وخاض اللاعبون تدريبات متنوعة في بداية مران اليوم شملت وحدات الجري حول الملعب في إطار التحضير لمباراة سيمبا التنزاني.. ويكثف الفريق الأحمر استعداداته للمواجهة المرتقبة بعد غدٍ.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة الثالثة عصرا بعد غد الثلاثاء.