شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأحد 21 / 2 / 2021 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أهداف مباريات اليوم الأحد الموافق 21 / 2 / 2021 بالدوري المصرى، حيث أقيمت 3 مباريات وهى الجونة مع المقاولون العرب على ستاد خالد بشارة ومباراة الإسماعيلى مع إنبى على ستاد الإسماعيلية ومباراة الاتحاد السكندرى مع أسوان على استاد الإسكندرية.

استعاد فريق المقاولون العرب، نغمة الانتصارات من جديد بعدما تغلب على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وأحرز أهداف المقاولون كل من، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد وعمر سافيولا من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي الجونة عمر السعيد، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 14 في المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 19 في المركز السادس.

نجح فريق إنبى في خطف نقطة التعادل من أنياب الإسماعيلى في المباراة التي أنتهت بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله والتي أقيمت باستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الرابعة عشر للدورى .

تقدم محمد الشامى للإسماعيلى في الدقيقة الخامسة ، وتعادل محمد حتحوت لإنبى في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ويرفع الدراويش رصيدهم للنقطة 9 في المركز السادس عشر، بينما رفع المارد البترولى رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن .

الاتحاد السكندري 1 / 3 أسوان

حقق فريق أسوان، فوزا مهما على نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك على استاد الإسكندرية.

خطف أسوان الأسبقية بهدف مباغت في الدقيقة الثانية من زمن المباراة عن طريق عبد العزيز موسى، فيما تكفل رزاق سيسيه بتعديل النتيجة مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 30، وعاد أحمد سالم صافى ليضيف الهدف الثانى لتماسيح النيل في الدقيقة 77، وعزز محمد أسامة تقدم أسوان بالهدف الثالث في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة، رفع نادى أسوان رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم للمركز العاشر، فيما احتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى برصيد 15 نقطة.