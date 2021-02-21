شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: الدوري شائك ونستحق ركلة جزاء أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال عبد الناصر محمد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت إن إنبي لعب مباراة أمام فريق كبير موضحًا أن الإسماعيلى سيعود لمستواه المعهود بغض النظر عن نتائجه مؤكدًا أن الفريق البترولى خاض المباراة بدافع الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

تابع مدير الكرة بإنبي: "الدوري شائك وحكم اللقاء تغاضي عن احتساب ركلة جزاء لفريق إنبي لا نهاجم التحكيم ولكننا نريد الحصول على حقنا فقط وحلمي طولان أبلغ اللاعبين بأنه يريد تحقيق الانتصار على نادي الإسماعيلي، من أجل التواجد فى المربع الذهبي، لكن الأمور لم تثير على ما يرام".