أخبار الزمالك اليوم الأحد 21 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 21 / 2 / 2021 العديد من الأخبار المهمة على رأسها وصول بعثة الزمالك للسنغال بعد رحلة شاقة استمرت 24 ساعة استعدادًا لمواجهة تونجيت بطل السنغال فى الجولة الثانية من دورى أبطال أفريقيا.

بعثة الزمالك تصل السنغال بعد رحلة طويلة 24 ساعة

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى السنغال بعد ما يقرب من 24 ساعة، حيث غادرت البعثة القاهرة أمس في السابعة مساءً، لمواجهة فريق تونجيت السنغالى في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

أصدرت إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا وجهت خلاله الشكر لوزارات الخارجية والرياضة والطيران بعد حل أزمة سفر الفريق إلى السنغال التي أثيرت خلال الساعات الماضية.